Köse, “Yapanları kınıyoruz”

Çamlık Milli Parkı’ndaki lavabo ve tuvaletlere zarar veren şahıs veya şahısları kınadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Celal Köse, “Türkiye'nin ilk milli parkı Çamlık Milli Parkımız hemşehrilerimizin ve şehrimize gelen misafirlerimizin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Çamlık Milli Parkımızda içerisinde bulunan mescit, lavabo gibi tesislerimiz ekiplerimiz tarafından düzenli olarak kontrol edilerek gerekli çalışmalar yapılıyor.

Son günlerde yaptığımız incelemelerde gördük ki Çamlık Milli Parkımızı ziyaret eden misafirlerimizin istifadesine sunulmuş lavabo ve tuvaletlere düzenli olarak zarar veriliyor.

Çamlık Milli Parkımızda karşılaştığımız bu manzara bizleri ziyadesiyle üzdü.

Buraya harcanan emek ve para şehrimizin cebinden çıkıyor, bunları yapanları kınıyoruz. Milli servetimize hep birlikte sahip çıkmalı ve korumalıyız.

Hemşehrilerimizin ve Çamlık Milli Parkımızı ziyaret eden misafirlerimizin kullanımına açık lavaboların bu hale gelmesine neden olan kişiler hakkında gerekli çalışmaları başlatacağız” dedi. »Haber Merkezi