Köse yalnız bırakmadı

Festivalde kayıt yaptıran toplamda 110 çocuk için tören yapıldı. Yapılan törende Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, hem aileleri hem de çocukları yalnız bırakmadı. Köse yapmış olduğu açıklamada; “Sürmeli Festivalimiz kapsamında düzenlediğimiz Sünnet Şöleni'mize katılan yavrularımızın sünnet törenlerinde de yanlarında olduk. Yüce Mevla'm yavrularımıza sağlıklı, başarılı uzun ömürler versin” dedi.

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