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Köse yalnız bırakmadı

Yozgat Belediyesi tarafından 21. Uluslararası Sürmeli Festivali kapsamında düzenlenen Sünnet Şölenine katılan çocuklar için sünnet töreni yapıldı.

19 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Köse yalnız bırakmadı

Festivalde kayıt yaptıran toplamda 110 çocuk için tören yapıldı. Yapılan törende Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, hem aileleri hem de çocukları yalnız bırakmadı. Köse yapmış olduğu açıklamada; “Sürmeli Festivalimiz kapsamında düzenlediğimiz Sünnet Şöleni'mize katılan yavrularımızın sünnet törenlerinde de yanlarında olduk. Yüce Mevla'm yavrularımıza sağlıklı, başarılı uzun ömürler versin” dedi. 
»Haber Merkezi

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Köse Yalnız Bırakmadı
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