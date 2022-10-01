Köse yalnız bırakmadı

Derneğin açılış törenine katılım sağlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulüp Başkanı ve Belediye Başkanı Celal Köse, taraftarları yalnız bırakmadı.

Açılışta taraftarlarla bir araya gelen Başkan Köse, Pazar günü oynanacak Yozgatspor 1959 FK maçı öncesi taraftarlarla kenetlendiklerini belirterek, tek hedefin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Dernek açılışının ardından bir açıklama yapan Köse; “Bizler hep işin başından beri sabırla geldik ve sabırla da bu işi götüreceğiz. Sonuç ne olursa olsun bir takım kurmak zorunluluktu ve bu zorunluluğu arkadaşlarımızla birlikte kurduk ve Allaha hamdolsun geçen sene amatör ligden 4 takım BAL’a çıktı. Bu takımlardan bir tanesi de Bozokspor oldu. Bu şehrin takımının yeri en az 2. Lig. Bu şehir süper lig tecrübesi yaşamış birinci lig görmüş ve taraftarı ona hazır ve futbolla yatıp kalkan bir kitlemiz var. Bizlerde bu sorumluluktan kaçamazdık. Takımımız iyi yolda özellikle yaptığımız transferler birbirlerine olan uyum ve diyalogları, birlikleri, beraberlikleri her geçen gün artıyor. Takımı kurduğumuz günden itibaren yüzde yüz, yüzde iki yüz fark var ve uyum sağladıkça kendilerine de güvenleri artacak. Bu şehirde iki tane takım oldu. İkisi de kardeş takım. Şartlar ne olursa olsun, kim ne söylerse söylesin, kim ortaya ne atarsa atsın, kim aksi sözler söylerse söylesin bizim yapacağımız sabırla takımımızı desteklemek ve yanında olmak, takımımızı başarıya taşımak. Şimdi 200 kişi ile başladığımız bu yolculuk gün gelecek binlere ulaşacak. Bütün şehir sahiplenecek. Sadece merkez değil ilçelerimizin de takımı olacak. Çünkü herkes başarıya aç. Biz başarılı olmak için ve şehrimizin bu takımını önce Allah nasip ederse 3. Lige sonrasında da nasip olursa 2.lige el birliği ile taşıyacağız. Burada sadece iş insanları, siyasi partiler, taraftarlar yetmiyor. Halkında sahip çıkması gerekiyor. Allaha hamdolsun biz iyi yoldayız. Sesiz sedasız kimseyle çatışma ortamına girmeden işi oluruna bırakarak yolumuza devam edeceğiz. Diğer takımdakiler de bizim arkadaşlarımız, kardeşimiz daha öncesinde beraber olduğumuz insanlar bundan sonra da hep birlikte olacağımız insanlar. Pazar günü çıkacağız 90 dakika takımımızı destekleyeceğiz hep birlikte deplasman maçlarımıza gideceğiz, elimizi takımımız üzerinden çekmeyeceğiz, gözümüzü kulağımızı tamamını bu şehrin takımına feda edeceğiz” diye konuştu. »İHA