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Köse, oylamaya katıldı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

29 Aralık 2022 Perşembe 02:19
Köse, oylamaya katıldı

Köse, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'ilk yolculuğu" başlıklı fotoğraflarını seçen Köse, çevre ve yaşamda ise Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları" karesine oy kullandı.
Köse, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.
AA'nın varlığıyla, kimliğiyle, dik duruşuyla, tarafsızlığıyla tüm Türkiye ve dünyaya yayılmış haber ağıyla önemli bir ajans olduğunu belirten Köse, "Başta yöneticileri ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Haber niteliği olan olayların doğru ve tarafsız bir şekilde aktarılması, bizim hem ulusal hem de uluslararası boyutta yüzümüzü ak ediyor. Oylamamız hayırlı olsun, inşallah bizim beğendiğimiz fotoğraflar sıralamaya girer." dedi. »AA

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KöseOylamaya Katıldı
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