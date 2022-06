Köse incelemelere devam ediyor

Belediye Başkanı Celal Köse devam eden çalışmaları yerince inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı. Fatih Mahallesinde yapımı devam eden Mahalle Konağını ziyaret eden Başkan Köse, “Çalışmalarda sona geldik. Fatih Mahallemize sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği çok güzel bir tesis kazandırıyoruz” dedi.

‘HER ŞEY YOZGAT’IMIZ İÇİN’

Belediye ekiplerince devam eden asfalt yama ve temizlik çalışmalarını inceleyen Köse, ekiplerin her bölgede çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Çalışmaları devam eden projelerin tamamlanması ile birlikte her birinin Yozgat’a şehrimize değer katacağının altını çizen Köse, “Yozgat için, hemşehrilerimiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaşar Uğur Parkı’nda devam eden çalışmalarımızı yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkili arkadaşlarımızdan bilgi aldım. Her şey Yozgat’ımız için, her şey vatandaşlarımız için” dedi. Haber Merkezi