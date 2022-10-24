Köse, esnafların yanında

Yozgat esnaflarından Kadir Çelik tarafından Yozgat’a kazandırılan Helvacı Ali işletmesinin açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Celal Köse, daha sonra Yozgat esnaflarından Ömer Zafer Lekesiz’in açtığı yeni iş yerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Köse, “Kadir Çelik Beyefendi tarafından şehrimize kazandırılan Helvacı Ali işletmesinin açılışını gerçekleştirdik. Daha sonra Ömer Zafer Lekesiz kardeşimin yeni işyerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yüce Rabbim hemşehrilerimize hayırlı, bol ve bereketli kazançlar nasip eylesin.” şeklinde konuştu.

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