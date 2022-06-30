Koruyucu aile olmak

Gerçekleşen panele İl Müftüsü Ali Gülden, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ve davetliler katıldı. Panelde açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Müftüsü Ali Gülden, “Şunu biliyoruz ki aslında insanoğlu yeryüzüne korunmaya muhtaç olarak geliyor. Diğer varlıklar içerisinde belki bu muhtaçlığı en uzun yaşayan insan. İnsan geç olgunlaşıyor ama mükemmel olgunlaşıyor. Öyle canlılar var ki yavruları dünyaya geliyor 1-2 dakika sonra ayaklanıyor kendi ihtiyacını neredeyse giderecek seviyeye ulaşıyor. Bu canlılar arasında özenle yaratılmış insan buluğ çağı dediğimiz, doğumundan buluğ çağına kadar ki süreçte ciddi bir korunma ve korunmaya ihtiyaç hissediyor. Bu ihtiyaçtan dolayıdır ki dinimizde, doğumundan buluğ çağına kadar ki korunma görevi aileye yükleniyor. Ailenin olmadığı durumlarda bu görevi bir alt basamakta akrabalara yakın tanıdıklara yükleniyor. Oradan da bu destek alınamamışsa devlete ve toplumun tamamına yükleniyor. Bu sorumluluk buluğ çağına kadar ki koruma, gözetme, kollama, yetiştirme sorumluluğu bu çerçevede yürüyor. Ne zaman ki buluğ çağına geliyor, o zaman din diyor ki artık sorumluluk bende, sorumluluk kitapta, sorumluluk peygamberin ortaya koyduğu hayatta diyor. Bunu buradan okuyup, buradan anlayın, artık kendi ayakların üzerinde duracaksın, korunmayı kitap üzerinden yapacaksın. Bu çerçeve iyi anlaşılırsa doğumdan buluğ çağına kadar ki koruma yükümlülüğü sunumda da gördüğünüz üzere bizlerde, her birimizde” dedi.

'ETKİNLİKLER

YAPACAĞIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise konuşmasında, “30 Haziran koruyucu aile günü ve bu kapsamda 30 Haziran gününü içine alan hafta içinde il müdürlüğümüz çeşitli etkinlikler yapmakta. Tabi sayın müftümüzün bu konuya sahip çıkması ve bu programın organize edilmesinde üstlenmiş olduğu görevlerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde nüfus 84 Milyon. 84 Milyonun 22 milyon 700 bin tanesi çocuk. Ve sözümün ilerleyen safhasında bunlardan 510 bin tanesi hakkında adli işlem yapıldığını unutmuyorum. Önemli bir konu çünkü çocuk. Değerli katılımcılar geçmişin günümüzün ve geleceğin kökleridir. Eğer bu konu ihmal edilmezse bir ailemizin güvenliğimizi sağlamış oluruz sosyal toplumun da güvenliğini sağlamış iletişimin güçlü olmasını değerlerimizin geleceğe aktarılmasını da güvenlik altına almış oluruz. Devletimizin de güvencesini sağlamış oluruz. Değerli katılımcılar bizler dezavantajlı kesimler olarak çocuk kadın yaşlı engelli şehit yakınları ve gazileri görmekteyiz ve bu noktasıyla bunların desteklenmesi bunların güçlendirilmesi diğerleri ile eşit bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için bakanlık olarak çeşitli politikalar yürütüyoruz. Ama bunun içerisinde en önemlisi kesinlikle ve kesinlikle geleceğe bırakacağımız çocuklarımız” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı Abdurrahman Aslan ve Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şenay Aras Doğan tarafından yapılan sunumlarla panel son buldu.

»Muhammed Üstüntaş

