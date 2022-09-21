Gazilik makamının şehitlik makamı gibi kutsal bir makam olduğunu vurgulayan Kaymakam Açıkgöz, “Bugün canı pahasına vatanı, milleti, devleti ve İslam'ı korumaya çalışanların günü. Bugün şehit olmak için mücadele edip nasipte Gazilik varmış diyenlerin günü. Bugün, manevi değerleri için ölümü göze alan korkusuz kahramanlarımızın günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize ise şükranlarımı sunuyor, sağlık ve sıhhat içerisinde uzun ömürler diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi