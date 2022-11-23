“Köprü kurmak istiyoruz”

Deniz Çağan, Kayseri’den 3 firmanın bölgeye yatırım yaptığını ve birkaç firmanın da yatırım yapacağı bilgisini edindiklerini söyleyerek, “Biz 16 Temmuz 2021 tarihinde seçildik. Kayseri’de farklı bir bakış açısıyla federasyon yönetimi yapalım istedik. Bununla birlikte de Kayseri’nin Yozgat’a yakın olmasından dolayı ticaret köprüsünü sağlayabilir miyizin çabası içerisindeydik. Bununla birlikte yoğun bir çalışma temposu yaşadık. Geçtiğimiz aylarda 2 toplantı yaptık. Birini Kayseri’de birini de Boğazlayan’da yaptık. Kayseri’deki toplantımız ticaret odamızın ev sahipliğinde Yozgat Ticaret Odası Başkanı, sanayi odası başkanı, ticaret borsası başkanı, belediye başkanı ve iş adamlarını çağırdık. Kayseri’deki 3 organize sanayimizin başkanı ve yine 3 büyük kuruluş olan sanayi odası, ticaret odası ve ticaret borsası başkanları ve meclis başkanlarıyla birlikte yoğun bir kalabalıkla Kayseri Ticaret Odası’nda bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantımızın mahiyeti de Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nin Kayseri’ye yakınlığından dolayı Kayseri’deki yatırımcıların oraya yatırım yapmasını sağlamaktı. Yozgat kalkınmada öncelikli bölgesinde yer alıyor ve birçok teşvikten faydalanıyor. Biz de dedik ki Kayseri’de yaşayan vatandaşlarımız ya da Kayserili iş adamlarımız da en azından burada mobilya yapılıyorsa mobilya ayağını da orada yapsın. Hem sanayiye hem ekonomiye hem de kendine katkısı olsun diye bu toplantıyı gerçekleştirdik. Oradaki toplantımızın neticesinde de Kayserili 2 iş insanı ve bir de büyük bir fabrikamız orada temellerini atarak inşaat çalışmalarına başladılar. Önümüzdeki süreçte inşallah genişleme alanı ile birlikte Kayseri’den birkaç tane daha fabrika sahibinin orada yatırıma destek vermek açısından faaliyetlerine başlayacağını öğrendik. Bu da bizi mutlu ediyor.” diye konuştu.

Federasyon olarak Yozgatlı vatandaşların her ihtiyacında yanlarında olduklarını belirten Çağan, “Biz Yozgatlılar Federasyonu olarak Kayseri’de hep farklı işlere imza atmaya çalışıyoruz. Sadece bir tabela derneği olarak ya da seçimlerden sonra kazanılmış bir hak olarak değerlendirmedik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kayseri’de yaşayan Yozgatlıların ya da şehir dışından Kayseri’ye geldiklerinde burada bir evlerinin olduğunu ve bire problem olduğunda çözülebilecek noktaya getiriyoruz. Kayseri’de TÜİK rakamlarını baz aldığımızda 100 binin üzerinde ama adrese dayalı sistemin dışında aşağı yukarı 250 bin Yozgatlının yaşadığını tahmin ediyoruz. Kayseri’de 250 bin kişiyi bir araya getirmek mümkün değil ama sosyal medyamız, sohbet gruplarımızla birlikte ciddi bir katılım sağladık. Bu hesaplar ve gruplarımızda da burs yardımlarını arkadaşlarımızın oluşturduğu bir komisyonla birlikte belirlenen kriteri sağlayan Yozgatlı öğrencilerimize ve bunun dışında diğer öğrenciler için öncelikli Yozgat sonrasında elimizde bütçe varsa bunu da diğer öğrenci kardeşlerimize sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizle geçen sene çok birlikte olduk. Kış aylarında insanların ödeyemediği doğalgaz faturaları varsa onlara yardımcı oluyoruz. İnşallah bu dönemde de bunları yapmaya gayret göstereceğiz Ramazan ayında ve sonrasında da.” ifadelerini kullandı. »İHA