Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına an ve an yansıdı. Edinilen bilgilere göre, bir müşterisinin evine giden beyaz eşya servis yetkilisi Fatih C., müşterisinin evine yaklaştığı sırada zincire bağlı köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısından güçlükle kurtulan ve ayakta durmakta zorlanan Fatih C., olay yerine gelen bir arkadaşı tarafından Sorgun Devlet Hastanesine götürülerek tedavi ettirildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. »İHA