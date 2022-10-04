Kooperatifçilik eğitimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından, 2022 yılında Kalkınma Ajanslarının onaylı çalışma programlarına ilave olarak ‘Genç İstihdamı’ temasının belirlendiğini ifade eden SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “ORAN ve SORGED tarafından, söz konusu tema çerçevesinde genç girişimci adaylarının kooperatifçilik hakkında temel bilgilere ulaşımını sağlamak, Yozgat ilindeki genç girişimcilerinin fikirlerini kooperatifçilik alanında geliştirmelerine destek olmak amacıyla eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu eğitim programı ile ‘Gençlik Kooperatiflerinin’ kurulması hedeflenmektedir. Eğitim sonrasında katılımcılara belirli zamanlarda eğitimler ve mentörlük destekleri verilecektir. Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Kooperatif, kişilerin gönüllü olarak birleşip ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve beklentilerini ortaklaşa sahip olunan demokratik kurallarla yönetilen bir işletme aracılığı ile karşılamak için oluşturdukları özerk bir kuruluştur” şeklinde konuştu.

KONTENJAN SINIRLI

Eğimde kontenjanın sınırlı sayıda olacağını dile getiren Uğuz, “Eğitimimiz 14 Ekim saat 14.30 ile 17.30 arasında, 15-16 Ekim de ise saat 09.30 ile 17.30 arasında gerçekleştirilecek. Eğitime 18ile 34 yaş arası bireyler katılım sağlayabilecek. Eğitim kapsamında, öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ücretsiz karşılanacaktır. Yozgat merkezden katılacak katılımcıların yolculuk ücretleri karşılanacaktır. Eğitim Safa Sorgun Termal Otelde düzenlenecektir. Kontenjan 25 katılımcı ile sınırlıdır. Son başvuru tarihi: 8 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’a kadar olacak” dedi.

»Selma Şahin

