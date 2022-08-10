Kooperatif aşure dağıttı

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, kooperatif binası önündeki etkinlikte, muharrem ayının birlik ve beraberliğin perçinlenmesine vesile olması temennisinde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci de kardeşliğin ve sevginin değerini bilmek gerektiğini belirterek, "Kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan muharrem ayında tutulan oruçları da Allah kabul etsin. Bu mübarek günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Boğazlıyan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Bilgen Altuntaş ise katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından vatandaşlara aşure ikram edildi. »AA