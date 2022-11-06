KONUTTA SIKINTI YAŞANMIYOR



Konut kiralamak ve satın almak isteyen vatandaşlar genellikle istediği konumda ve özellikte ev bulabiliyor.

Konut üzerine gazetemize açıklamada bulunan TURYAP’ın Yozgat temsilciliğinde Gayrimenkul Danışmanı Emre Şahin, Yozgat’ta ev sahibi olmak isteyen vatandaşların sıkıntı yaşamadığını belirtti.

VATANDAŞLAR

SIKINTI YAŞAMIYOR

Yozgat’ta kiralamada ve satın almada vatandaşların sıkıntı yaşamadığını belirten Şahin, “ Şuanda ilimizde konutta bir sıkıntı yaşamıyoruz. Vatandaşlarımız konut kiralamada ve satın almada istedikleri konumda ve özellikte ev bulabiliyorlar. Son zamanlarda ilimizi yapımı devam eden ve yapımı tamamlan oldukça konut bulunmakta. Durum böyle olunca da vatandaşlarımız ev bulmada sıkıntı yaşamıyor.” ifadelerini kullandı.

YATIM AMAÇLI

ALINIYOR

Konut ve iş yeri almak isteyenlerin genellikle yatırım amaçlı aldıklarını söyleyen Şahin, “Vatandaşlarımız genellikle daha çok yatırım amaçlı ev ve iş yeri almayı tercih ediyor. Yatırım amaçlı almak isteyen vatandaşlarımızın ise yüzde 80 şehir dışında ve yurtdışında ikametgah eden vatandaşlarımız. İl dışında yaşıyorlar yatırım amaçlıda memleketlerini tercih ediyorlar. 1+1, 2+1, kiracısı bulunan dairler tercih ediliyor. İnternetten görüyorlar evi beğeniyorlar bir gün içinde de tapuyu alıp gidiyorlar.” şeklinde konuştu.

DİKKATLİ OLUNMALI

Son zamanlar emlakçılıkta dolandırıcılık olayının arttığını söyleyen Şahin, “Vatandaşlarımız güvenilir emlakçıdan ev almalıdır. Son zamanlar her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de dolandırma olayları arttı. Kimi sahte emlakçılar vatandaşlardan parayı alıyor ama ortada ev yok. Durum böyle olunca vatandaşlar güvenilir emlakçı bulmak istiyor. Bizlerde işimizi özenli ve titizlikle yapıyoruz. Türkiye ve Yozgat’ta geniş bir portföye sahip olmamızdan dolayı vatandaşlarımız da bizleri tercih ediyor. Ayrıca kurumsal bir emlak firma olmamız nedeniyle vatandaşlarımız bizlere güven duyuyor. Bizlerde vatandaşlarımıza tek bir tavsiyede bulunuyoruz. Güvenilir ve kurumsal firmaları tercih etmeliler. Her emlakçıyım diyen emlakçı değildir.” dedi.

»Selma Şahin