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“Konumuz üçgen”

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy okul ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

30 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
“Konumuz üçgen”

Ziyaretleri kapsamında Gümüşsu İlkokulu Anasınıfını ziyaret eden Aksoy,  öğrencilerinin matematik etkinliklerine eşlik etti. 
Öğrencilerin derslerinde eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getiren Aksoy, "Minik ellerin çiziminden üçgeni öğrenip onların hayallerinde beliren önemli bir çizgi olmaya çalıştık. Anasınıfı etkinliğinden sonra birinci, ikinci ve beşinci sınıfları ziyaret ederek sevgili yavrularımıza eğitim materyalleri hediye ettik. Öğle arasında ise taşıma öğrencilerimizle öğle yemeğinde bir araya gelerek onlarla sohbet edip kendilerini dinleme fırsatı bulduk. Keyifli ve dolu dolu geçen Gümüşsu İlk/Ortaokulu ziyaretimizde bizlere pozitif enerji veren okul idarecilerimize ve geleceğimizin emanetçileri, kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
 

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Konumuz üçgen
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