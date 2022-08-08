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Konserlerle eğlendiler

Şefaatli ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen ‘Halk Konseri’ etkinliğinde İsmail YK ve Osman Öztunç sahne alarak sevenleriyle buluştu. 

08 Ağustos 2022 Pazartesi 02:06
Konserlerle eğlendiler

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konser etkinliğine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, ilçe başkanları, belediye başkanları, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. 
Düzenlenen konser ile ilgili Milletvekili Sedef, “Şefaatli Belediyemizin Cumhuriyet Meydanında düzenlediği Osman Öztunç ve İsmail YK konserinde hemşerilerimizle bir araya geldik. Binlerce Şefaatli'li hemşerimizin güzel vakit geçirdiği bu etkinliğin ilçemizde uzun zamandır özlemi çekilmekteydi. Şefaatli de yaşayan hemşerilerimizi ve gurbetçilerimizi meydanlar almadı.
MHP'li Belediye olmak liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla üretken Belediyecilik yapmaktan geçer. İlçemizin tanıtımına katkı sağlayacak bu güzel geceye vesile olan başta Belediye Başkanımız Müjdat Karaca ve organizasyon ekibine, coşku ve heyecanlarıyla Şefaatli Cumhuriyet Meydanını tıklım tıklım dolduran tüm hemşerilerime teşekkürlerimi iletiyor iyi eğlenceler diliyorum” dedi.
İl Başkanı Irgatoğlu ise, “Milletvekilimiz Ethem Sedef, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve parti yöneticilerimizle birlikte Şefaatli Belediyemizin düzenlemiş olduğu festivale katıldık. Bu güzel organizasyon için Belediye Başkanımız Müjdat Karaca ve ekibini tebrik ediyorum” diye konuştu. »Haber Merkezi 

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Konserlerle Eğlendiler
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