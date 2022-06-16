Konserlere devam

Üniversite şenlik alanında Üniversite Müzik ve Sanat Topluluğu tarafından Rock konseri gerçekleştirildi. Öğrenciler rock sanatçısı Yasin Gürses’in hareketli parçalarına eşlik ederek gönüllerince doyasıya eğlendi. Günün kapanış konserinde ise Üniversite Müzik ve Sanat Topluluğu tarafından Şef Erhan Özel yönetiminde Yöresel Urfa kıyafetleriyle sıra gecesi sahne aldı. Seslendirdikleri türkülerle katılımcıları coşturan topluluk geceye damga vurdu. Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şenol Akın ve Profesör Dr. Güngör Yılmaz ile Genel Sekreter Profesör Dr. Uğur Kölemen'in de yer aldığı programda Üniversite Müzik ve Sanat Topluluğu gösterdiği başarılı performansıyla türkü severlerden büyük alkış aldı. Müzik ve Sanat Topluluğunun söylediği türkülere eşlik eden katılımcılar, gece boyunca halay çekip gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gece yaşadı.

Haber Merkezi

