Kongreye davet

Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Demirel ve parti üyeleri gazetemizi ziyaret ederek, Genel Koordinatörümüz Mustafa Babayiğit ile sohbet etti.

Ziyarette yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren İl Başkanı Demirel, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde 21 Ağustos Pazar günü saat 15.00’da düzenlenecek olan 7’nci Olağan İl Kongresi’ne davet etti.

»Sema Nur Koçaker