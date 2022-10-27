Başkent Ankara’da 2. Olağan Genel Kurulunu yapmaya hazırlanan DUYKON’da dönem başkanlığına adaylığını açıklayan Trakya Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Burhan Koç, hemşehrilerine çağrıda bulunarak, kongreye davet etti.

2018 yılında kurulan ve 2019 yılında da ilki gerçekleştirilen ve günümüze devam eden DUYKON, 2. Olağan Genel Kurulu ile Yozgatlıları Ankara’da bir araya getiriyor. Kuruluşunda alınan prensip kararı ile kuruluş sırasına göre her yıl bir federasyon başkanının dönem başkanlığını üstlendiği DUYKON’da sıra Trakya Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Burhan Koç’ta. Dönem başkanlığını üstlenen ve resmen adaylığını beyan eden Burhan Koç, 23 Ekim 2022 tarihinde yapılan fakat çoğunluk sağlanamadığı için “30 Ekim Pazar Günü Saat 13.00’da Mamak Sivil Toplum Kuruluşları Konferans salonunda gerçekleştirilecek olan DUYKON 2. Olağan Genel Kuruluna Yozgatlıyım diyen, Yozgat sevdasını gönlünde taşıyan herkesi davet etti. »Haber Merkezi