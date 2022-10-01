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“Kongremiz, biletimiz olacak”

Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Mahmut Açıkgöz, partinin 2 Ekim Pazar günü saat 13:00'de Ankara ATO'da gerçekleştirilecek olağanüstü büyük kongre ile seçimlere girmeye hak kazanacağını söyledi. 

01 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
“Kongremiz, biletimiz olacak”

Zafer Partisi Genel Merkezi tarafından geçtiğimiz günlerde Yozgat İl Başkanlığına atanan Mahmut Açıkgöz Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek kongrenin partisinin seçimlere giriş bileti olacağını ifade ederek; "Seçim kanunu mevzuatına göre, partilerin seçimlere girebilmesi için 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlaması ve ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması gerekiyor. Bugüne kadar Türkiye'nin 63 ilinde teşkilatlanma çalışmalarımızı tamamladık. Ekim 2022 Pazar günü Ankara ATO'da yapacağımız olağanüstü büyük kongre ile seçimlere girme yeterliliğini kazanmış olacağız. Yozgatlı tüm hemşerilerimizi kongremize davet ediyorum." şeklinde konuştu. 
»Haber Merkezi

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