“Kongremiz, biletimiz olacak”

Zafer Partisi Genel Merkezi tarafından geçtiğimiz günlerde Yozgat İl Başkanlığına atanan Mahmut Açıkgöz Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek kongrenin partisinin seçimlere giriş bileti olacağını ifade ederek; "Seçim kanunu mevzuatına göre, partilerin seçimlere girebilmesi için 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlaması ve ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması gerekiyor. Bugüne kadar Türkiye'nin 63 ilinde teşkilatlanma çalışmalarımızı tamamladık. Ekim 2022 Pazar günü Ankara ATO'da yapacağımız olağanüstü büyük kongre ile seçimlere girme yeterliliğini kazanmış olacağız. Yozgatlı tüm hemşerilerimizi kongremize davet ediyorum." şeklinde konuştu.

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