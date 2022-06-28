Kongre yapıldı

İlk kongreyi Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen partinin bir sonraki durağı Çayıralan ilçesi olacak. Başkanlık seçimlerine tek aday olarak giren Aslan Çelik, 23 üyenin 14'ünün oyunu alarak DSP Yerköy ilçe başkanı seçildi.

Kongre sonrası bir açıklama yapan ve önümüzdeki günlerde Çayıralan kongresi ile süreci tamamlayacaklarını ifade eden DSP Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar, "Mevcut hükümet şuna buna göre, başkalarının görüşüne göre değil, kendi insanının refah ve mutluluğu için plan ve programlar yürütme görevini uzun bir süreden bu yana yerine getirememektedir. Günden güne artan yoksulluk ve geçim sıkıntısı, her geçen gün toplumun daha büyük bir kesimini etkilemektedir. İktidara oy veren kesim önümüzdeki seçimlerde tercihini başka partilere kullanacağını ifade etmektedir. Geldiğimiz noktada yedi düvele meydan okuyan bir milletin evlatları olarak, büyük Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş medeniyetin olanaklarını yaratıp, insanca, hakça bir düzen kurulması ülküsüyle gelecek nesillerimize daha yaşanılır bir Türkiye yaratmanın peşindeyiz. Bu yolda sayın başkanımız ve yönetimine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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