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Kongre yapıldı

İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı 3.Olağan İlçe Kongresini 5 Kasımdan itibaren başlattı.

14 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
Kongre yapıldı

Partinin ilk kongresi Çekerek, ilçesinde gerçekleştirildi.
Tüm ilçelerde yapılacak olan kongre 12 Kasım Cumartesi günü Sarıkaya ilçesinde gerçekleşti. 
Kongrelere katılmak üzere Ankara’dan gelen İYİ Partinin toplumsal Politikalar Başkan Yardımcısı ve AR-GE Başkanı hemşehrimiz Prof. Dr. Taner Demirer kongrelerin hayırlara vesile olmasını diledi. 
Demirer, “ Partimizin kongrelerini birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yozgat’ımıza ve tüm partililerimize hayırlı olsun.” dedi. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 14.11.2022 13:26
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