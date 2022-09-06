‘Konforlu yollar olacak’

Belediye, vatandaşların hak ettiği kalitede hizmeti verebilmek için var gücüyle çalışıyor. Yaz mevsimi boyunca birçok çalışma gerçekleştiren ekipler ara vermiyor. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı İlhan Koçak, “Beldemizde uzun yıllardır yol sıkıntısı yaşıyor. Çok şükür geçtiğimiz günlerde başlatılan çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yol çalışmalarımız tamamlandığında hem vatandaşlarımız hem de beldemize ziyarete gelen misafirlerimiz konforlu yollarda seyahat edecek. Yıllardır süregelen yol sorununu çözüme kavuşturmamızda emeği geçen başta hemşehrimiz, Yozgat’ımızın gururu, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a, AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Adem Darımla ve Yozgat İl Özel İdaresi’ne katkılarından dolayı şahsım ve kasabam adına teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi

