Konferans yapıldı

2022 yılı Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sayın İdris Bozkurt tarafından ‘Peygamberimiz, Cami ve İrşat’ konulu konferans verildi.

İlyas Arslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa, ilçe müftülüğü din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Konferans Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak İlçe Müftüsü Mustafa Kayış’ın açılış konuşmalarıyla devam etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası tanıtımını içeren sinevizyon gösterisinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt ‘Peygamberimiz, Cami ve İrşat’ konulu konferanslarını sundu.

Din görevlileri ve vatandaşların yoğun katılım sağladığı konferans sonrası İlçe Müftü Mustafa Kayış, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt'a hediye takdiminde bulundu. »Haber Merkezi

