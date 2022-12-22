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Konferans düzenlendi

Yerköy ilçesinde, “Sultan 2. Abdülhamid ve Değişmeyen Senaryo" konulu konferans düzenledi.

22 Aralık 2022 Perşembe 02:08
Konferans düzenlendi


Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu'ndaki konferansa konuşmacı olarak katılan tarihçi yazar Ahmet Anapalı, 2. Abdülhamid'in 33 yıllık saltanatında gün geçtikçe küçülen sınırları elinde tuttuğunu ve Osmanlı’nın etkisini hem ulusal hem de uluslararası manevralarla korumayı başardığını belirtti.
Anapalı, 2. Abdülhamid’in eğitime ve sanata önem verdiğini birçok okul açtığını söyledi.
Konferansın ardından AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, Anapalı’ya teşekkür ederek plaket verdi.

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Konferans Düzenlendi
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