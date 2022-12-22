Konferans düzenlendi



Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu'ndaki konferansa konuşmacı olarak katılan tarihçi yazar Ahmet Anapalı, 2. Abdülhamid'in 33 yıllık saltanatında gün geçtikçe küçülen sınırları elinde tuttuğunu ve Osmanlı’nın etkisini hem ulusal hem de uluslararası manevralarla korumayı başardığını belirtti.

Anapalı, 2. Abdülhamid’in eğitime ve sanata önem verdiğini birçok okul açtığını söyledi.

Konferansın ardından AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, Anapalı’ya teşekkür ederek plaket verdi.