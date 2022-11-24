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Konfederasyona katıldı

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu, Yozgat Konfederasyonu’na katıldı.

24 Kasım 2022 Perşembe 02:11
Konfederasyona katıldı

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Yönetimi, Başkan Erol Akalın başkanlığında bir araya gelerek toplantı yaptı. Gerçekleşen toplantıda bir takım yeni kararlar alınırken, en önemli karar bünyesinde 6 federasyon 41 dernek bulunduran Yozgat Konfederasyonu’na katılma oldu.
GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK
Oy birliği ile alınan karar sonrası açıklama yapan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, “Amacımız, ülkemize, milletimize, hemşerilerimize ve memleketimize hizmet etmektir. Bu amaçla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Güçlüydük. Şimdi daha da güçlendik.
Çünkü ülke genelinde kurumsal bir kimlik altında hizmet veren Yozgat Konfederasyonu’na katıldık. Birlik ve beraberlik içinde olacağız. Birimiz, hepimiz için; hepimiz ise birimiz için çalışacağız. Güçlü olmak; birlikten geçer. Alınan bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
“GÜÇLENDİK VE SEVİNDİK”
Yozgat Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Deniz ise, “Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Akalın ve yönetimi Yozgat Konfederasyonumuza katılım kararı alarak ailemize dâhil oldular. Hoş sefa geldiniz kardeşler. Güçlendik, sevindik, birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık. Birlikteliğimiz, kardeşliğimiz kavi ve hayırlı olsun inşallah. Birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz.” diye konuştu. 
»Haber Merkezi

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Konfederasyona Katıldı
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