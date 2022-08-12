Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.868,44
ALTIN
1.031,64
DOLAR
17,94
STERLİN
21,92
EURO
18,56

Konaklarda sona doğru

Yozgat Belediyesi tarafından yapımı devam eden mahalle konaklarında çalışmalar son aşamaya geldi.

12 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Konaklarda sona doğru

Yozgat’ın kültürünü yansıtacak, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği mahalle konakları bir bir halkın hizmetine sunuluyor.
Yozgat Belediyesi hem mahalle konakları hem de Osmanlı, Selçuklu ve Türk mimarisinin en güzel örneklerinin yer aldığı tarihi konakları da restore ederek, mahalle sakinlerinin sosyal-kültürel faaliyetlerini nezih ve sağlıklı bir ortamda yapabilmelerine imkân sağlıyor. Tarihi ve kültürel miras çalışmalarıyla dikkat çeken Yozgat Belediyesi, kente kazandırdığı mahalle konaklarıyla mahalle sakinlerinin konak kültürünü, gelenek ve göreneklerini gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli bir görev üstleniyor. Yozgat'a değer katan ve kentin kültürünü hatırlatan mahalle konaklarının turizme de kazandırılması amaçlanıyor. Bu amaçla Yozgat'ta bu yıl 8 mahalle konağı vatandaşın hizmetine sunulması planlanıyor. Yozgat'ta kültürel mirasın korunması için tarihi konaklarda sık sık etkinlikler de düzenleniyor. Geçmişten günümüze ait kültürel değerlerin yaşatıldığı konaklar, mahalle sakinlerinin buluşma adresi oluyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Bu bağlamada 4 ayrı mahallemizde konak çalışmamız devam ediyor ve bitirme aşamasına geldik. Bu yıl bir iki ay içerisinde ayrıca 4 mahallemizin de konak yapım ihalesini yapmış olacağız. Bu konakları yaparken mahallede birlik, beraberlik ve bütünleşmesini tesis ederek mahallelinin tüm sosyal ihtiyaçlarını bu konakta gidermek amacındayız. Hem cenazede taziye evi olarak kullanılsın. Hem düğün ve nişan organizasyonu yapılsın ve mahalleli bir araya gelerek toplantılarını burada yapsın. Ramazanda mukabeleler okunsun ve diğer günlerde de bilgilendirme toplantılarını bu konaklarda yapalım istedik.” ifadelerine yer verdi.
“HİZMETE SUNULACAK”
Köse, “Konaklarımızın her biri 320 metrekareden oluşmakta. Üst kat bayanlarımızın alt katta erkek kardeşlerimizin kullanabileceği bir mekan haline getirdik. Yozgat tarihi ve kültürel bir kent ve daha önceki belediye başkanlarımız da konaklarımızın tadilat ve onarım yapmışlardı. Biz bu yıl eski 4 tane konağımızın, Kültür Bakanlığı ile ortaklaşa bir proje ile belediye bütçemizle restorasyonlarını yapıp halkımızın hizmetine sunacağız. Bu yıl 8 mahallemizde konaklarımızı inşa etmiş olacağız. Vatandaşlarımız bu konaklarda bütünleşecek. Birlik, beraberlik ve kaynaşmayı kardeşliği burada tesis etmiş olacak. Konaklarımızı tamamen Yozgat mimarisine uygun olarak inşa ettik. Çapanoğlu konaklarından da esinlendik. Burada hem tarihi ihya ediyoruz ve tarihimizi geleceğe taşıyoruz hem de mahalle konaklarımızla da sosyal  bir açığı gidermiş oluyoruz.” dedi. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Konaklarda Sona Doğru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Federasyondan ziyaret
Federasyondan ziyaret
inşaatı gezdi
inşaatı gezdi
Çalışmaları inceledi
Çalışmaları inceledi
Proje Hamburg’da
Proje Hamburg’da
Talep yazısı verildi
Talep yazısı verildi
Çalışmalara devam
Çalışmalara devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim