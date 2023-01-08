Konak sohbetleri devam ediyor

Yozgat İl Müftülüğü tarafından Cami Dışı Din Hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu kapsamanda daha geniş kitlelere ulaşmak gayesiyle Yozgat Belediyesine ait konaklarda, üniversite öğrencileri ve Yozgat halkının katıldığı sohbet programları devam ediyor.