Konak sohbetleri devam ediyor

Haftalık olarak yapılan konak sohbetleri programında bu hafta gençler hakkında konuşulurken bu haftaki konuşmacı İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Vaiz Abdurrahman Parlak oldu.
"Gençlerle nasıl iletişim kurmalıyız?" sorusunun, Hz Muhammed (SAV)’in gençlerle olan iletişiminden örneklerle değerlendirildiği program ikramlarla son buldu.
Tarihi eski askerlik şubesinde yapılan programa Yozgat halkı katıldı. »Haber Merkezi
Haftalık olarak yapılan konak sohbetleri programında bu hafta gençler hakkında konuşulurken bu haftaki konuşmacı İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Vaiz Abdurrahman Parlak oldu.