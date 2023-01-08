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Konak sohbetleri devam ediyor

Yozgat İl Müftülüğü tarafından Cami Dışı Din Hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu kapsamanda daha geniş kitlelere ulaşmak gayesiyle Yozgat Belediyesine ait konaklarda, üniversite öğrencileri ve Yozgat halkının katıldığı sohbet programları devam ediyor.

08 Ocak 2023 Pazar 02:17
Konak sohbetleri devam ediyor

Haftalık olarak yapılan konak sohbetleri programında bu hafta gençler hakkında konuşulurken bu haftaki konuşmacı İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Vaiz Abdurrahman Parlak oldu. 
"Gençlerle nasıl iletişim kurmalıyız?" sorusunun, Hz Muhammed (SAV)’in gençlerle olan iletişiminden örneklerle değerlendirildiği program ikramlarla son buldu. 
Tarihi eski askerlik şubesinde yapılan programa Yozgat halkı katıldı. »Haber Merkezi

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Konak Sohbetleri Devam Ediyor
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