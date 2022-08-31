Komisyon toplantısı yapıldı

45 günde bir düzenlenen toplantı İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya, Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Cesur, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi İl Koordinatörü Uzman Dr. Hilal Tunçer Yılmaz, Hasta Hakları İl Sorumlusu ve Karyola Danışma Merkezi Sorumlusu Yılmaz Baran ve Birim çalışanı Ebe Havva Peçe katıldı.

Dr. Hilal Tunçer Yılmaz sunumlarıyla gerçekleşen toplantıda; Evde Sağlık Hizmetleri 2022 yılı Temmuz Ayı Yozgat il geneli verileri açıklandı. Evde Sağlık Hizmetlerinin iş ve işleyişi hakkında genel bilgilendirme ve değerlendirme yapılarak, uygulamaya geçilecek kararlar alındı.

»Muhammed Üstüntaş