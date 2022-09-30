Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.146,89
ALTIN
989,08
DOLAR
18,51
STERLİN
20,77
EURO
18,25

Kolları sıvadılar

Yozgat’ta kış aylarında en çok tüketilen ve 1 yıl boyunca bayatlamadan muhafaza edilebilen yufka ekmek yapımına başlanıldı. 

30 Eylül 2022 Cuma 02:11
Kolları sıvadılar

Kış aylarının yaklaşmasıyla özellikle kırsalda yaşayan kadınlar, yufka ekmek yapımı için hazırlıklara başladı. 
Aydıncık ilçesinde sabahın erken saatlerinde kadınlar bir araya geldi. Sırayla yufka ekmek pişirimine başlandı. Herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan un, tuz ve su ile yoğrulan hamuru, beze haline getiriyorlar. Bezeleri oklava yardımı ile açıp yufka haline getiren kadınlar, daha sonra ateş üzerindeki saçta pişirilerek yufka ekmek halini getiriyorlar. Bir yıl boyunca evlerin serin ve rutubetsiz yerlerinde odalarında depolayıp muhafaza edilen yufka ekmekler, bayatlamadan 1 yıl boyunca tüketiliyor.
“BAYATLAMADAN DURUYOR”
Ankara’dan memleketin yufka ekmek yapmak için gelen Rahime Erkoç, “Yufka ekmek yapıyoruz, kış hazırlığı için komşularla toplanıp imece usulü, yardımlaşarak her gün birimize ekmek yapıyoruz. Birimiz yoğuruyor, birimiz pişiriyor, birimiz de çeviriyor. Kışın bunları tüketiyoruz, bir sene boyunca bunları yiyoruz. Bir sene bayatlamadan duruyor, kış boyu bunları yiyoruz. Yaza kadar yeniyor yufka ekmek hiçbir şey de olmuyor.”  dedi.
“HER İŞİMİZ YARDIMLAŞARAK”
İlçelerinde kış hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Arife Koçak ise, “ Kış hazırlığımız var, yufka ekmek yapıyoruz. Komşularla birleştik her gün birimize yapıyoruz. İmece usulü, bir gün bize diğer gün onlara yardımlaşarak ekmek yapıyoruz. Kış boyu yiyoruz. Her işimiz yardımlaşarak. Çok da güzel oluyor.” şeklinde konuştu.
Yufka ekmeğin kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirten Zülfiye Erkoç da, “Kışın toplanıyoruz, her gün birimize yufka ekmek yapıyoruz. Kış boyu her öğün yufka ekmeği tüketiyoruz. Komşular arası imece usulü yapıyoruz, toplanıp kendimiz yapıyoruz. Kış boyunca bu ekmeği yiyoruz. Bir sene boyunca bayatlamadan duruyor. Zaten kuru bir şekilde saklıyoruz, yiyeceğimizi alıp sulayıp tüketiyoruz. Daha sağlıklı, mayası yok. Sadece tuz, un ve sudan oluşuyor. Yufka ekmek bizim vazgeçilmezimiz.” ifadelerine yer verdi. 
»İHA

Anahtar Kelimeler:
Kolları Sıvadılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önce yaya
Önce yaya
Halkla buluştu
Halkla buluştu
Miniklere ziyaret
Miniklere ziyaret
Taksici esnafa ziyaret
Taksici esnafa ziyaret
Fabrikalar kuruluyor
Fabrikalar kuruluyor
Öğrenciler ile buluştu
Öğrenciler ile buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim