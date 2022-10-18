Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 9
kapalı
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.847,62
ALTIN
986,26
DOLAR
18,60
STERLİN
21,13
EURO
18,32

“Kolay kredi”ye operasyon

Mersin’in Tarsus ilçesinde zor durumda olan ve borçlu kişilere yüksek miktarda kredi çektiren 12 kişi yakalandı.

18 Ekim 2022 Salı 02:11
“Kolay kredi”ye operasyon

Alınan bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, herhangi bir işte çalışmayan, düzenli bir geliri bulunmayan veya düşük ücretli bir işte çalışıp yüksek miktarda kredi talebinde bulunan vatandaşlar üzerinden belirli bir ücret karşılığında bu kişilere kredi kullandırılarak bankaları ve kredi tahsis kurumlarını dolandırdıkları ve vatandaşların kimlik bilgileri ele geçirilerek bilgileri olmaksızın vatandaşlar adına banka ve kredi tahsis kurumlarından kredi çekmek suretiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.
Jandarma, Tarsus merkezli olmak üzere, Mersin, Adana, Yozgat’ta O.A., M.Ö., G.T., B.Ç., Ç.K., F.K., E.O., A.Ö., A.S., E.Ö.İ., A.B. ve İ.A. adlı şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda, bir kısım şüphelilere ait adreslerde kredi kullandırılacak şahıslar ve başka şahıslara ait çok sayıda kredi ve banka kartı, pos cihazı, dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.  »İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Kolay Krediye Operasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ustalık zamana karşı direniyor
ustalık zamana karşı direniyor
Teşkilatlanma çalışmaları sürüyor
Teşkilatlanma çalışmaları sürüyor
“Haklarını verin”
“Haklarını verin”
Kaza can aldı
Kaza can aldı
“Milletimizin başı sağ olsun”
“Milletimizin başı sağ olsun”
Anestezi günü kutlandı
Anestezi günü kutlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim