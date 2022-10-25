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Koç’tan davet

Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç, 27-28-29-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek “Yozgat Tanıtım Günleri”ne Yozgatlıları davet etti.

25 Ekim 2022 Salı 02:36
Koç’tan davet


Yozgat’ı Ankara’dan tüm dünyaya yansıtacaklarını söyleyen Federasyon Başkanı Ahmet Koç, “27-28-29-30 Ekim tarihleri arasında gurbet ile sılayı buluşturacak ‘Yozgat Tanıtım Günleri’ni ülkemizin başkenti Ankara’da yoğun katılım ve zengin içerikle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 
Her köşesi güzelliklerle dolu memleketimizin tanıtımını Ankara’dan tüm dünyaya yansıtırken, birlik ve beraberlik ruhunu da pekiştirmek istiyoruz. Yozgat’ımızın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, lezzetlerini, vatansever insanının duygu dünyasını ülkemizin kalbinden tüm cihana yansıtma gayesi ile bir araya geleceğiz. İl merkezi, ilçe, belde, köy hatta en küçük mezradaki potansiyelinin dahi temsil bulacağı anlamlı programda devletimizin kıymetli büyükleri, bürokrasi, iş dünyası, sivil toplum teşkilatları da bizleri yalnız bırakmayacaklar. Yoğun bir mesai ve gayretle hazırlıkları büyük oranda tamamlanan Yozgat Tanıtım Günleri’nde, kadim şehrimizin müstesna varlıklarını tanıtacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.
Ankara Yozgat Tanıtım Günleri’nde sağlık ve sıhhatle buluşmayı ümit ediyor, siz kıymetli hemşehrilerimi bu önemli buluşmaya davet ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi

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Koçtan Davet
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