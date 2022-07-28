Koçak’a ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı İlhan Koçak ile beldede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. »Haber Merkezi
28 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı hemşehrimiz Şuayip Tunçal ve Akdağmadeni Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu Beldesini ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı İlhan Koçak ile beldede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. »Haber Merkezi