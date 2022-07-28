Koçak’a ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı hemşehrimiz Şuayip Tunçal ve Akdağmadeni Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu Beldesini ziyaret etti.