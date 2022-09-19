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Koç, tekrar başkan

Memur Sen Konfederasyonuna Bağlı Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir Sen) Yozgat Şubesi’nin 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

19 Eylül 2022 Pazartesi 02:53
Koç, tekrar başkan

Kurulda Başkanlığa Kamil Koç yeniden seçilerek güven tazeledi.Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen Genel kurulan Yozgat İl Tarım Müdürü Tanju Özkaya, Memur Sen Yozgat Sendika başkanı Kenan Şerefli, Orman İşletme müdürü Mustafa çelik, TMO Başmüdürü Hasan Öztürk, Sendika Genel başkan Yardımcıları Fatih Doğan ve Harun Sarıdoğan ve üyeler katıldı.
Tek aday olarak 423 üyenin oylarıyla tekrar başkanlığa seçilen Toç Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kamil Koç, genel kurula katılan herkese teşekkür etti.
Koç, “İl temsilciliği olarak başlamış olduğumuz sendikal mücadelemizi bu sene şube genel kurulunu yaparak taçlandırdık. Bütün işyerlerimizde yetkili sendika olarak üyelerimizin sorunlarıyla ve talepleriyle yakından ilgilenmeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda bizlerden desteğini esirgemeyen Genel Başkanımız ve genel merkezimize, daire müdürlerimize ve özellikle çok kıymetli üyelerimize teşekkür ediyorum. Sendikal mücadelemiz her zaman devam edecek. Bizim sendikamızın sloganı erdemli hareket. Erdemli hareketin üyeleri ve ferdi olarak teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
KoçTekrar Başkan
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