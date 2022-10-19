Koç ‘adayım’ dedi

Ankara’nın Mamak semtindeki Konfederasyon Genel Merkezinde gerçekleştirilecek olan 2. Olağan Genel Kurul öncesi Trakya Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Burhan Koç, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden tüm hemşerilerini kucaklayan bir anlayışla hizmete talip olduklarını söyleyerek DUYKON Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

“CANLA BAŞLA MÜCADELE EDECEĞİZ”

DUYKON çatısı altında şimdiye kadar yapılan çalışmaların ardından bayrak yarışında değişim zamanının geldiğini kaydeden Trakya Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Burhan Koç, “Bizler dünyanın her neresinde bir Yozgatlı yaşıyorsa, yüreğimiz kalbimiz orada atıyor. Bizler Yozgat sevdalıları olarak, hemşerilerimize daha iyi hizmet sunmak gayesiyle bu yola çıktık. Kültürümüzü, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi gelecek kuşaklara aktarılması adına sosyal içerikli çalışmalara ağırlık vereceğiz. Belki de günümüzde en fazla ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberlik ruhunun tesisi adına canla başla mücadele edeceğiz. Yaptığımız araştırmalar ışığında dünya genelinde yaklaşık 5 milyon Yozgatlı hemşerimiz bulunuyor. İllaki her birine tek tek ulaşmak zor ancak DUYKON çatısı altında bunu başarmak daha mümkün olacak. Kişi odaklı bir anlayıştan ziyade genele yayılan yönetim yapısıyla hizmete talibiz. Siz değerli hemşerilerimizin desteğini arkamızda hissettiğimiz sürece daha güzel ve başarılı çalışmalara imza atacağımızdan hiç şüphem yok. Bu vesile ile 23-30 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Genel Kurulumuzun hemşerilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.” dedi.

BURHAN KOÇ KİM?

1973 Yozgat Yerköy TERZİLİ köyünde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Yerköy’de tamamlayarak 1990 yılında İstanbul’a yerleşti. Annesi ve kardeşi halen Yerköy de yaşamakta. 25 yıl İstanbul’da değişik sektörlerde çalıştı. 2003 yılında Eğitim sektöründe Sürücü Kursu Faaliyetine başladı. 2015 yılında sahibi olduğu İstanbul’da ki 3 sürücü kursu 1 SRC kurs merkezini devredip TEKİRDAĞ Kapaklı ilçesine yerleşti. Kapaklı Fark Sürücü Kursunu kurdu. 2019 yılında kurulan Trakya Yozgatlılar Federasyonun kurucu başkanı olarak görev yapan KOÇ, çatı kuruluş olan DUYKON’da halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

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