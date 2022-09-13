Kızılay’dan kan bağış kampanyası

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda Türk Kızılayı tarafından 11-27 Eylül günleri arasında kan bağış kampanyası başlatıldı. Kan bağışında bulunmak isteyenlerin meydana kurulan kan bağış tırına gelerek kan bağışında bulunabilecekleri belirtildi.

Türk Kızılayı Yozgat Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Cansız, 11 Eylül Pazar günü itibariyle kan alımına başladıklarını söyleyerek vatandaşları kan bağışına davet etti.

Kan bağışının önemine değinen Dr. Cansız, “Unutmayalım ki kan acil değil sürekli ihtiyaçtır ve laboratuvar ortamında üretilmediği için kaynağı sadece biz insanlarız. Yozgat halkını kan bağışına davet ediyoruz. 18 yaşını doldurmuş, 18-65 yaş aralığında olan, ciddi bir hastalığı olmayan herkes yılda 4 kere 3 ay arayla kan bağışı yapabilir. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlere kan bağış tırlarımızı koyuyoruz. Kan bağış merkezimiz var. Neresi kolaylarına geliyorsa kan bağışı yapabilirler. 1 ünite kan vererek 3 kişinin hayatını kurtarabilirler. Bu 16 gün içerisinde 600 ünite kan bağışı toplamayı hedefliyoruz.” dedi.

Kan bağışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Celal Dikilitaş ise 3 ayda bir düzenli olarak Türk Kızılayına kan bağışında bulunduğunu söyledi. »İHA