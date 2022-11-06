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Kızılay yüksekokulda

Türk Kızılay Yozgat Şubesi, Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

06 Kasım 2022 Pazar 02:20
Kızılay yüksekokulda

Okul bahçesinde Türk Kızılay Kan Bağışı tırında kan bağışı alan şube yetkilileri, aynı zamanda stant ve dersliklerde öğrencilere bilgilendirmede bulundular. 
Bilgilendirmenin ardından öğrenci, akademisyen ve idari personelleri kan bağışında bulundu.
Kızılay yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; “Türk Kızılay Hastanelerin kan ihtiyacını gönüllü kan bağışçılarının yaptıkları kan bağışlarıyla karşılamaktadır. Kan laboratuvar ortamında üretilemez ve kaynağı sadece insandır. Kan vermeye engel bir sağlık sorunu olmayan 18 ile 65 yaş arası erkekler 3 ayda bir, bayanlar ise 4 ayda bir kan bağışı yapabilirler. Kan bağışının sürekli ve düzenli olarak yapılması hastanelerdeki kan ihtiyacının karşılanabilmesi için çok büyük önem taşımaktadır. 1 ünite kan bağışı yapan bağışçımız adına Orman Bakanlığı tarafından 1 fidan dikiliyor ve kan bağışı yaparak doğaya da katkıda bulunmuş oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kızılay Yüksekokulda
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