Kızılay her yerde

Türk Kızılay Yozgat Şubesi öncülüğünde, Kızılay Kadın ve Genç Kızılay Teşkilatları Kızılay Gönülleri iş birliğiyle Kızılay Şenlendirme Projesi ve Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler ile bir araya gelindi.

Türk Kızılay Yozgat Şube Yönetim Kurulu Başkanı Faruk İbiş, proje kapsamında daha önce ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Bu kez Yibitaş Sarayköyü ilk ve ortaokulunda eğitim alan minik öğrencilerimize yönelik etkinlik düzenledik. Onların yüzlerindeki gülümseme işimizin en büyük karşılığı. Projemize destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Düzenlenmiş olan etkinlikte öğrenciler, Kızılay'ı tanıtıcı sunumlar, canlı müzik, yüz boyama etkinlikleri ve şubenin kırtasiye ile kıyafet yardımlarıyla dolu dolu bir gün yaşadı. Program için herkese teşekkür eden İbiş, “Programımızda emekleri olan Kızılay Kadın ve Genç Kızılay Teşkilatlarımıza ve gönüllerimize, Yibitaş Saray Köyü Okulumuz Müdür ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Rabia Şahin