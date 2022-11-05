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"Kızılay Haftası" kutlaması

Türk Kızılay Sorgun Şubesi, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler Kızılay Haftası kutlamaları kapsamında köy okullarını ziyaret etti.

05 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
"Kızılay Haftası" kutlaması

Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Mevlüt Değerli, etkinlikler çerçevesinde 7 okulu ziyaret ettiklerini söyledi.
Ziyaretlerde öğrencilere Türk Kızılay'ın çalışmalarını anlattıklarını ifade eden Değerli, "Okullarımızda ihtiyaç sahibi öğrencilere giyecek ve kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Kek ve meyve suyu ikram ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımıza ve velilerimize Kızılay rozeti takıyoruz." dedi. »AA

Anahtar Kelimeler:
Kızılay Haftası Kutlaması
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