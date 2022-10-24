Kızılay daima hazır

Kızılay Kadın Kollarının planladığı yardım kampanyasının asıl amacı soğuk kış günlerinin yaklaşması ile birçok kişinin karşılayamadığı kıyafet ihtiyacını karşılamaktı. Planlanan uygulama kapmasında üniversite ekibi ile birçok ihtiyaç sahibine ulaşıldı.

“HER KİŞİYE 3 PARÇA”

Yardım kampanyası hakkında açıklamada bulunan Kızılay Üniversite Başkanı Semiha Nur Doğru, “Bu program kapsamında ilk önceliğimiz ihtiyaç sahiplerini bulmak ve onlara ulaşmak. Öncelliğimiz ihtiyaç sahibi olduğu için yabancı uyruklu kişileri de ayırmadık ve onlara da yardım eli uzattık. Kızılay Kadın Kolları Teşkilatının yardım kampanyasında görev aldık, yardımcı olduk. Kızılay Yozgat lojistik depomuzdan sıfır hiç kullanılmamış kıyafetlerin bir kısmını alıp Fatih Mahallesi Konağına geçtik. Daha önceden muhtar aracılığıyla haber verdiğimiz mahalleli konağımızda bizi 10.00’da karşıladı. 11.30’da başlaması planlanan organizasyon yüksek katılım sebebiyle 11.00’de başladı ve 2 katlı konağımızın ilk katına kıyafetlerimizi açtık. Alt katta işlemlerini tamamladık. Kimlik kartıyla gelen vatandaşa ve her kişiye 3 parça olacak şekilde kıyafet verildi. Yabancı uyruklu mahallelide vardı. Onlara da aynı muameleyle yardımcı olundu. Organizasyonumuzun amacı soğuyan hava şartlarında ihtiyaç sahibi kimselerin kıyafet eksiğini tamamlamaktı.” dedi.

“HERKESE UMUT OLMAKTIR”

Sadece mahalleliye değil ihtiyaç sahibi öğrencilere de yardım eli uzattıklarını anlatan Doğru, “Eş zamanlı olarak konağın tam karşısında bulunan Bozok 15 Temmuz Şehitleri Ortaokuluna da kıyafet yardımında bulunuldu. İdareye teslim edildi. Tespit edilen ihtiyaç sahiplerinin iletişim adresleri alındı ve takipçisi olunacaktır. Amacımız ihtiyaç sahibi kimselerin ihtiyaçlarını gidermek ve herkese umut olmaktır. Kızılay ailesi ‘daima hazır’ sloganı ile durmadan faaliyetlerine devam edecektir.” açıklamasında bulundu. »Sema Nur Koçaker