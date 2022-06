Kızılay 154’üncü yaşını kutluyor

Kurulduğu 11 Haziran 1868 tarihinden bu yana ihtiyaç duyulan her durumda insan acısını dindirmek için gönüllü olarak çalışan Kızılay’ın 154 yaşına girdiğini belirten Şube Başkanı Faruk İbiş, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’nin iyilik çınarına can veren tüm gönüllülere ve bağışçılara teşekkür etti. İbiş, “Dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların umudu olan Kızılay’ımız sizlerin sayesinde bugünlere gelmiştir. Bu onur hepimizindir” dedi.

DÜNYADA AÇIK ARA ÖNDE

Yıllık 80'i aşkın ülkede doğrudan ve dolaylı olarak insani yardım faaliyeti yürüttüklerini belirten İbiş, “Bugün Türk Kızılay, yardım ulaştırılan yabancı ülkeler sayısı itibarıyla Kızılay ve Kızılhaç hareketinin 192 üyesi arasında dünyada açık ara öndedir, birincidir. Ülkelerde yıllık yaklaşık 8,5-9 milyon insana yardım ve koruma sağlıyoruz, bu alanda da açık ara öndeyiz. Üçüncü bir alan ise bu konulara ayırdığı bütçe, bütçenin verimliliği, maliyet-etkinlik açısından baktığımızda da dünyanın en verimli ulusal, mali perspektiften en etkili ulusal cemiyetidir. Kızılay, bu üç klasmanda liderliğini sürdürmektedir" diye konuştu.

‘TÜRK TOPRAKLARI BARIŞ ADASI OLDU’

İbiş son olarak, "Günde 25-30 bin insanın evini terk etmek zorunda kaldığı bir süreçteyiz. Dünyada 2018'de evini silah zoruyla terk etmek durumunda kalmış insan sayısı 80 milyonken bugün Ukrayna kriziyle beraber 100 milyonu aşmış durumda. Bu topraklar yıllarca mazluma, mağdura, mülteciye, darda, yolda kalmışa sığınak oldu. Bu topraklar, insanların onurunun korunduğu, ölümden kurtarıldığı ve o insanlara onurlu bir gelecek sunulduğu, aslında bir 'barış adası' oldu. Bunun da devam etmesini arzu ediyoruz. Dayanışma Yılı'nda da elimizden geldiği kadar önce kendi aramızdaki dayanışmayı artırmak sonrasında da elimizin uzanabileceği kim varsa, gücümüzün, nefesimizin yettiği kim varsa, insan olarak ona elimizi uzatıp bu dayanışmayı sergilemeyi arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

DÜNDEN BUGÜNE KIZILAY

Kızılay hakkında genel bir bilgilendirmede bulunan İbiş, “Bir grup hekim tarafından 154 yıl önce ‘Osmanlı Hasta ve Yaralı Askerlere Yardım’ gayesi ile kurulan Türk Kızılay, kuruluş yıldönümünün onurunu yaşıyor. 1877 yılında ‘Osmanlı Halil-i Ahmer Cemiyeti’, 1923 yılında ‘Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ ve 1935 yılında ‘Türkiye Kızılay Cemiyeti’ adını alan Türk Kızılay’ı, bugün için dünyanın en büyük insani yardım cemiyetleri arasında yer almaktadır. Mehmetçiğe yardım amacıyla kurulan Kızılay, kuruluşundan bugüne kadar Mehmetçiğin görev aldığı her cephede yerini almıştır. Birinci Dünya Savaşında ve Kurtuluş Savaşında her cephede Mehmetçik ile yan yana olan Kızılay, Cumhuriyetin kurulması ile birlikte çalışmalarını toplumsal alana kaydırmış, ülkemizin yaşadığı her afette milletinin yanında olmuştur. Gönüllüler tarafından kurulan ve bugün de çalışmalarını gönüllülerin ve bağışçıların verdiği destek ile yürüten Kızılay, ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra her yıl dünyada 80’e yakın ülkede milletimizin iyilik bayrağını dalgalandırmaktadır. Ülkemizin kan ihtiyacının neredeyse tamamını gönüllü kan bağışçılarından alarak hastanelere ulaştıran Kızılay, milyonlarca hasta ve yaralının hayata tutunmasını sağlamaktadır. Ülke çapında işlettiği hastaneler, tıp merkezleri, aşevleri, gençlik kampları, huzurevleriyle milyonlarca ihtiyaç sahibine hayırseverlerin iyilik ellerini ulaştıran Kızılay, çeşitli coğrafyalarda bulunan 19 daimi delegasyonu ile dünyadaki mazlumların da umudu haline gelmiştir” açıklamasında bulundu. Haber Merkezi