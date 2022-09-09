Kitaplar hazır

Saraykent ilçesinde de ders kitapları sıralara konuldu. Milli Eğitim Bakanlığınca 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren ders kitapları öğrencilere ücretsiz olarak verilmeye başladı. İlk defa 2021-2022 eğitim öğretim yılında yardımcı kaynağın baskı ve dağıtımı yapılacak. Ders kitaplarının hazır olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, “Sevgili öğrencilerimiz bakanlığımız tarafından gönderilen ders kitaplarınız ve yardımcı kaynaklar sıralarınız üzerinde sizleri, bizlerde sizleri bekliyoruz. Bütün öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyoruz” dedi. »Haber Merkezi