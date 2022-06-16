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‘Kitap Sizden Çay Bizden’

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından Yozgat Çamlığı Millî Parkı'nda ‘Kitap Sizden Çay Bizden’ etkinliği düzenlenecek.

16 Haziran 2022 Perşembe 02:11
‘Kitap Sizden Çay Bizden’

SORGED tarafından üç yıl önce başlatılan ‘Kitap Sizden Çay Bizden’ kitap okuma günleri 18 Haziran Cumartesi günü başlıyor. Kitap okuma etkinliği ile gençlere okuma kültürünü kazandırmak ve kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Kitap okumayı sürdürülebilir hale getirmek ve sürekli kitap okumayı alışkanlık haline getirmeyi sağlamayı amaçlıyoruz. Günümüzde teknolojinin hayatımıza girmesi ile artık gençler çok fazla okumuyor ve zamanının büyük bölümünü sosyal ağlar üzerinde geçiriyor. Bir nebzede olsa sosyal ağlardan uzaklaşıp haftanın belirli günlerinde kitap okumaya devam edeceğiz. Gençlerimizi 18 Haziran Cumartesi günü saat 14.00'de Yozgat Çamlığı Milli Parkında kitap okumaya davet ediyoruz” dedi. 
Selma Şahin 
 

Anahtar Kelimeler:
Kitap Sizden Çay Bizden
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