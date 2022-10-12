Kitap okudular

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla, Yozgat Valiliği himayesinde başlatılan ESER Projesinin alt etkinliklerinden biri olan Oku-Yoz projesi kapsamında il genelinde bulunan bütün okullarda 20 dakika okuma etkinliği düzenleniyor.
Etkinlik kapsamında Kaymakam Tugay Cingirt Çandır Atatürk Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte kitap okudu.
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Öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla, Yozgat Valiliği himayesinde başlatılan ESER Projesinin alt etkinliklerinden biri olan Oku-Yoz projesi kapsamında il genelinde bulunan bütün okullarda 20 dakika okuma etkinliği düzenleniyor.