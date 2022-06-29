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Kitap için zaman var

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından düzenlenen “Kitap Sizden Çay Bizden” kitap okuma günleri Yozgat'ın farklı mekânlarında yapılmaya devam ediyor.

29 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Kitap için zaman var

Bu hafta keşfedilmeyi bekleyen Çekerek Lavanta Adasında olacaklarını belirten SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “‘Kitap Sizden Çay Bizden’ kitap okuma günlerimizle amacımız gençlere okuma kültürünü kazandırmak ve farkındalık oluşturmanın yanı sıra ilimizin keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini de gençlere tanıtmaktır. Kitap okumak, farklı dünyalara açılan kapıları aralamanın en iyi ve keyifli yoludur. Hiç göremeyeceğimiz yerleri görmek, şahit olamayacağımız hikâyelerin içerisinde yaşamak, en doğru bilgilere ulaşmak adına atılabilecek en güzel adımdır. Gençlerinin kendini geliştirebilmenin ilk yolunun kitap okumak ve okuma alışkanlığının kazandırılması olduğunu çok iyi biliyoruz. Kitap ve çay için hep zaman vardır! Kendinize zaman ayırın ve bize katılın” dedi.
Program kapsamında kitap okuma, çay sohbeti ve şehir turu etkinliklerinin düzenleneceği bildirilirken, Yozgat ve Sorgundan katılım sağlayacak kişilere ücretsiz servis imkânı sağlanacağı belirtildi. 
»Sema Nur Koçaker
 

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Kitap Için Zaman Var
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