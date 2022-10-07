Kitap hediye edildi

2022 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle İl Müftülüğü tarafından Yozgat esnafına kitap dağıtımı gerçekleştirildi.

Birçok etkinliğin yapılacağı Mevlid-i Nebi haftasında İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut tarafından esnaf ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyarette Yozgat esnafının Mevlid-i Nebi haftası kutlanırken Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarına ait kitaplar hediye edildi.

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