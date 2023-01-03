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Kişniş ekimi yapıldı

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Boğazlıyan ilçesinde Tıbbi ve Aromatik bitki sınıfından önemli bir baharat bitkisi de olan kişniş ekimi yapıldı.

03 Ocak 2023 Salı 02:03
Kişniş ekimi yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ekim Boğazlıyan ilçesine bağlı Gövdecili köyünden çiftçi İdris Oğuzhan ile birlikte yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarla bitkileri merkez araştırma enstitüsünce geliştirilerek tescil edilmiş olan Sancarbey çeşidi ekildi. 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından İl Müdürlüğüne gönderilen 2,5 Kg tohum, deneme tarlası olarak hazırlanan 1,5 dekar alana teknik personeller kontrolünde ekildi. 
Yapılan çalışma ve Kişniş bitkisi hakkında bilgi veren Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Özkaya şunları söyledi; “İlimizde değişik ürünlerin ekiliş ve üretimini yaygınlaştırmada çiftçilerimize rehberlik etmek amacıyla değişik ürünlerin deneme ve demonstrasyon çalışmalarını yapmaktayız.  Bu amaçla ektiğimiz Kişniş; Ülkemizde aşotu, kuzbere gibi isimlerle bilinen bir baharat bitkisidir. 30-80 cm arasında boylanabilmekte, tüysüz, bir yıllık ve otsu bir bitkidir. Kendine has özel bir kokuya sahiptir. Kişniş çiçekleri nektar ve polen yönünden zengin olduğundan arıları cezp etmektedir. Kişniş meyvesi % 0.3-1.6 oranında uçucu yağ içermektedir. Bu nedenle parfüm ve kozmetik sanayiinde de kullanılabilmektedir. Ayrıca tohumlarında yüzde 30 oranında protein ve önemli miktarda A ve C vitaminleri içermektedir. Kişniş, eskiden beri halk hekimliğinde kullanılan bir bitkidir. Kişniş bitkisinin yaprakları ağrı kesici, sakinleştirici, meyveleri ateş düşürücü, iştah açıcı, sindirim sitemini düzenleyici ve gaz giderici, parazit düşürücü ve idrar sökücü özelliğe sahiptir. Günümüzde ise tıp, parfüm ve gıda sanayinde geniş bir kullanım alanına sahiptir.  Kişniş, hem iç hem de dış ticaret potansiyeli olan önemli bir tıbbi bitkisidir. Ülkemiz iklim ve toprak şartları bakımından kişniş üretimine oldukça elverişlidir. Ülkemizde doğal olarak ta yetişmektedir. Kişniş, kireççe zengin, kumlu-tınlı, hafif yapılı, nötr ve hafif alkali topraklarda iyi yetişir. Üretimi tohumla yapılır. 1.5- 2 kg/da tohumluk kullanılarak, 30 cm sıra arası mesafe ve 2-3 cm ekim derinliği verilerek ekimi yapılır.  Kişniş fidelerinin ilk büyümesi oldukça yavaştır ve bu nedenle yabancı otlarla rekabeti başlarda çok zayıftır. Bu nedenle, kişniş ekilen toprak yabancı otlardan iyice temizlenmiş olmalıdır. 
Kişniş bitkileri ekimden sonra 90-120 gün içinde olgunlaşır ve genellikle yaz mevsiminin ortasında hasat edilir. Bu ürünün ekimini çiftçimizle birlikte yaptık. Üretim sezonu boyunca bitkinin gelişim süreci titizlikle takip edilecek olup hasat döneminde sonuçlar çiftçilerimiz ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.” 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 02.01.2023 17:14
Anahtar Kelimeler:
Kişniş Ekimi Yapıldı
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