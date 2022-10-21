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Kışlık giysi dağıtıldı

Ankara'da yaşayan Yozgatlı iş insanı ve Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam ile eşi Yasemin Akçam, Yozgat'ta ihtiyaç sahibi 1250 kişiye kışlık giysi yardımında bulundu.

21 Ekim 2022 Cuma 02:11
Kışlık giysi dağıtıldı

Akçam ailesi, hazırlattıkları kışlık giysi paketlerini, dar gelirli ailelere dağıtılması amacıyla Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Yozgat Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Sevimli, Yozgat Yardımseverler Derneği Başkanı Aynur Saygı ve Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir'e teslim etti.
Yozgat Muhtarlar Derneğindeki giysi dağıtımda gazetecilere açıklama yapan Hakan Akçam, kendisinin Sorgun ilçesine bağlı Alcılı köyü nüfusuna kayıtlı olduğunu söyledi.
Akçam, memleketi Yozgat'taki ihtiyaç sahibi öğrencileri kış öncesi sevindirmek istediklerini belirtti.
Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir de yardımlarından dolayı Akçam'a dernek adına teşekkür belgesi takdim etti. »AA

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Kışlık Giysi Dağıtıldı
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