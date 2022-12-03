Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.962,97
ALTIN
1.077,07
DOLAR
18,65
STERLİN
22,90
EURO
19,65

“Kışın olmamalı”

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Ankara Üniversitesi Hemşireler Lojmanında oturan 40 kadın hemşirenin 10 Ocak 2023 tarihine kadar lojmanları tahliye etmelerinin istendiğini belirterek tepki gösterdi.

03 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
“Kışın olmamalı”

Mevsimin kış olması nedeniyle bu tarihlerde tahliyenin zorluğuna dikkat çeken Taşkın, çalışanlar tarafından tahliyenin ileri bir tarihe ertelenmesi istendiği halde kurumun bunu dikkate almadığını ve tahliye konusunda ısrar etmesini anlayamadıklarını söyledi. 
Kurumun, çalışanlarını mağdur edecek bir uygulama içinde olmasının dikkat çekici olduğunu ve bu mağduriyetin önlenmesi için Rektörlüğün bizzat müdahil olması gerektiğinin zorunlu olduğuna vurgu yaptı.
Necip Taşkın, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “A.Ü. Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane Müdürlüğü’nce lojmanlarda oturan 40 kadar kadın hemşirenin 10 Ocak 2023 tarihine kadar lojmanları boşaltmaları isteniyor. Lojmanlarda oturan hemşirelerin, mevsimin kış olması ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle tahliye için verilen süreye kadar ikametgâhlarını boşaltmaları mümkün değildir. Zaten kendileri de ilgili birime dilekçe vererek bu tarihe kadar boşaltamayacaklarını ve mevsim şartları nedeniyle kendilerine süre verilmesini talep ettiler ama ilgili birim maalesef bunu dikkat almadı ve ısrarla tahliye istiyor. İçinde bulunduğumuz mevcut şartların dikkate alınması gerekir. Bizde sendika olarak kış mevsimi geçen kadar hemşirelerin mağdur edilmemesini ve tahliye süresinin ileri bir tarihe ertelenmesini talep ediyoruz. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Kışın Olmamalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'MERKEZİM HER YERDE'
'MERKEZİM HER YERDE'
Tadilat devam ediyor
Tadilat devam ediyor
Etkinliğe yoğun ilgi
Etkinliğe yoğun ilgi
Vatandaşlarla buluştu
Vatandaşlarla buluştu
Sözlük hazırlanıyor
Sözlük hazırlanıyor
Bağ evine operasyon
Bağ evine operasyon
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim