“Kışın olmamalı”

Mevsimin kış olması nedeniyle bu tarihlerde tahliyenin zorluğuna dikkat çeken Taşkın, çalışanlar tarafından tahliyenin ileri bir tarihe ertelenmesi istendiği halde kurumun bunu dikkate almadığını ve tahliye konusunda ısrar etmesini anlayamadıklarını söyledi.

Kurumun, çalışanlarını mağdur edecek bir uygulama içinde olmasının dikkat çekici olduğunu ve bu mağduriyetin önlenmesi için Rektörlüğün bizzat müdahil olması gerektiğinin zorunlu olduğuna vurgu yaptı.

Necip Taşkın, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “A.Ü. Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane Müdürlüğü’nce lojmanlarda oturan 40 kadar kadın hemşirenin 10 Ocak 2023 tarihine kadar lojmanları boşaltmaları isteniyor. Lojmanlarda oturan hemşirelerin, mevsimin kış olması ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle tahliye için verilen süreye kadar ikametgâhlarını boşaltmaları mümkün değildir. Zaten kendileri de ilgili birime dilekçe vererek bu tarihe kadar boşaltamayacaklarını ve mevsim şartları nedeniyle kendilerine süre verilmesini talep ettiler ama ilgili birim maalesef bunu dikkat almadı ve ısrarla tahliye istiyor. İçinde bulunduğumuz mevcut şartların dikkate alınması gerekir. Bizde sendika olarak kış mevsimi geçen kadar hemşirelerin mağdur edilmemesini ve tahliye süresinin ileri bir tarihe ertelenmesini talep ediyoruz. »Haber Merkezi

