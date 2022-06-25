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‘Kısa Bir Mola’

Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından ‘Kitap Sizden Çay Bizden’ kitap okuma günleri etkinliği devam ediyor.

25 Haziran 2022 Cumartesi 02:11
‘Kısa Bir Mola’

25 Haziran (Bugün) Yozgat Çamlığı Millî Parkı'nda düzenlenecek etkinlik kapsamında ‘Kitap Okuma’, ‘Çay Sohbeti’ ve ‘Doğa Yürüyüşü’ gerçekleştirilecek. ‘Final Sınavlarına Kısa Bir Mola’ diyen SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “‘Kitap Sizden Çay Bizden’ kitap okuma günlerimiz devam ediyor. Kitap ve çay için hep zaman vardır! Kendine zaman ayır, finallerine kısa bir mola ver ve bize katıl” dedi. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Kısa Bir Mola
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