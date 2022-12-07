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Kış lastiği denetimi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlamasıyla araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

07 Aralık 2022 Çarşamba 02:11
Kış lastiği denetimi

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık Perşembe günü itibariyle başladı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Denetimlerde ticari araçların kış lastikleri kontrol edilerek derinlikleri ölçüldü. Denetim esnasında sürücüler, kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgilendirilirken hazırlanan broşürler de sürücülere dağıtıldı.
Denetimlerin aralıksız süreceği bildirilirken kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi. 
»İHA

Anahtar Kelimeler:
Kış Lastiği Denetimi
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